На склоне Эльбруса восстановят советскую гостиницу "Приют одиннадцати"

28 дек. 1:45

В Кабардино-Балкарии на склоне Эльбруса на высоте 4200 м восстановят гостиничный комплекс советских времен "Приют одиннадцати", - сообщил сегодня глава КБР Казбек Коков.

"Здесь будут размещены подразделения МЧС России. Строительство намечено на 2024-2025 годы", - написал Коков в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в КБР главы МЧС России Александра Куренкова, передает "Интерфакс".

В составе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда работают 90 человек, имеется 47 единиц техники. В настоящее время отряд дислоцируется в поселке Терскол на высоте 2150 м.

"В зону его реагирования входит вся территория региона, а в горах это семь из восьми российских пятитысячников - наивысших точек России", - подчеркнул глава республики. Напомним, гостиница "Приют одиннадцати" приняла первых посетителей в 1939 году, в течение 60 лет она была самой высокогорной в СССР и в России.