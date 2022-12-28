Третье издание Красной книги Азербайджана станет полнее

28 дек. 0:05

В Азербайджане завершается работа над III изданием Красной книги, которое готовится к выпуску совместно с Национальной академией наук Азербайджана (НАНА), - сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов страны Вугар Керимов.

Ожидается, что издание будет опубликовано уже в 2023 году. При его составлении использовались биоэкологические характеристики, лимитирующие факторы, оригинальные фотографии и другие данные различных видов флоры и фауны, вся информация уже собрана и направлена на редактирование, - передает Sputnik Азербайджан.

В книгу войдут примерно 500 редких и исчезающих видов флоры и 300 – фауны, тогда как во II издание Красной книги Азербайджана вошли 300 видов растений, грибов и водорослей, а также 206 видов редких и исчезающих животных.

"В соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным постановлением Кабинета министров АР от 15 июля 2000 года, она издается один раз в 10 лет", – напомнил замминистра.