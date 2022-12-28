Ким Чен Ын объявил об экономических и военных успехах

На открытии главного ежегодного собрания правящей партии лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна увеличила экономическую и военную мощь. Аль-Джазира сообщает, что северокорейский лидер использовал открытие собрания, чтобы подчеркнуть успехи и прогресс, а также призвать чиновников начать "более захватывающую и уверенную борьбу".

По данным государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким подробно рассказал о том, как страна укрепила свои позиции "во всех областях политики, вооруженных сил, экономики и культуры" в ходе "беспрецедентно тяжелой и ожесточенной борьбы" в прошлом году. Он подчеркнул необходимость разработки стратегий для начала более захватывающей и уверенной борьбы, основанной на ценных фактах о том, что страна добилась практических успехов после преодоления всех трудностей".

Многодневное заседание Центрального Комитета Трудовой партии часто используются для провозглашения основных политических направлений. В этом раз заседание состоялось после того, как Пхеньян запустил рекордное количество ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет (МБР), и когда его экономика пошатнулась от последствий пандемии COVID-19.

Встреча также проходит на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове. В понедельник Сеул поднял в воздух истребители и ударные вертолеты в ответ на то, что, по его данным, было вторжением пяти северокорейских беспилотников в воздушное пространство Южной Кореи.

Несмотря на международные санкции, Ким Чен Ин заявил о своем намерении создать самую мощную ядерную державу в мире и назвал ядерный статус своей страны "необратимым". Он неоднократно отказывался возобновить переговоры о денуклеаризации с США и их союзниками без обязательства Вашингтона отказаться от "враждебной политики" санкций и военных учений с соседней Южной Кореей.

В течение нескольких месяцев официальные лица США и Южной Кореи предупреждали, что Северная Корея готовится провести седьмое испытание ядерного оружия. После совместных военных учений США и Южной Кореи на прошлой неделе Северная Корея испытала две баллистические ракеты малой дальности.