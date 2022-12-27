Гарибашвили рассказал о важности энергетического развития для Грузии

27 дек. 21:54

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что стране следует развивать генерирующие мощности, строить ветряные, солнечные и тепловые электростанции, чтобы продавать электроэнергию в европейские страны.

"Я хотел бы еще раз пояснить нашей общественности, насколько важно развитие энергетики для энергетической безопасности и энергетической независимости нашей страны. Тем более, мы сейчас смотрим на то, что происходит в Европе - энергетический кризис, рост цен", - цитирует главу правительства "Sputnik Грузия".

Гарибашвили обратил внимание на то, что в Грузии цена одного киловатта электроэнергии ниже, чем в странах Европы, где он стоит 20 центов. Он пояснил, что Грузии нужно увеличивать выработку электроэнергии и продавать ее в страны Европы, переживающие энергетический кризис. По словам премьера, это принесет Грузии сотни миллионов долларов дохода, что в итоге хорошо отразится на грузинском народе.

"Энергетика является одной из основных сфер, которую мы должны еще больше развивать и прикладывать больше усилий в этом направлении, привлекать больше инвестиций", - поведал глава правительства, добавив, что в последние 5 лет инвестиции в эту сферу практически прекратились.