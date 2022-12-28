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Дефицит торгового баланса Бахрейна увеличился до 69 миллионов долларов

Arab News
Дефицит торгового баланса Бахрейна увеличился до 69 миллионов долларов

Бахрейн зафиксировал 14-процентное падение стоимости экспорта своих товаров - до 350 миллионов динаров (что эквивалентно 928 млн дол США) в ноябре 2022 года по сравнению с 406 млн динаров (миллиард долларов) за тот же месяц предыдущего года. По данным министерства финансов, это произошло после того, как ВВП Бахрейна в третьем квартале увеличился до 4,2% в годовом исчислении. Ненефтяной сектор страны вырос на 4,9%, пишет Arab News.

Экспорт

Согласно данным, опубликованным Управлением информации и электронного правительства, Саудовская Аравия заняла первое место среди зарубежных направлений по объему экспорта из Бахрейна на сумму 75 миллионов динаров (198 миллионов долларов).

США заняли второе место с 47 миллионами динаров (124 миллиона долларов), а ОАЭ заняли третье место с экспортом из Бахрейна на сумму 31 миллион динаров (82 миллиона долларов) в ноябре.

Главным экспортируемым продуктом были необработанные алюминиевые сплавы на сумму 92 миллиона динаров (244 миллиона долларов).

Затем следуют агломерированные железные руды и легированные концентраты на сумму 54 миллиона динаров (143 миллиона долларов). Карбамид, будь то в водном растворе или нет, занял третье место с 28 миллионами динаров (74 миллиона долларов).

Реэкспорт

Однако общая стоимость реэкспорта увеличилась на 30% и достигла 64 миллионов динаров (169 млн дол.) в ноябре по сравнению с 49 млн динаров (129 млн дол.), зафиксированными в том же месяце прошлого года.

На долю десяти ведущих стран приходилось 90% реэкспортируемой стоимости, а на остальные страны – 10%. ОАЭ заняли первое место с 14,1 млн динаров (37,3 млн долларов), Саудовская Аравия заняла второе место с 14 млн динаров (37,1 млн дол.), Сингапур занял третье место с 7 млн динаров (18 млн дол.).

В категории реэкспорта главным продуктом из Бахрейна были детали для самолетов стоимостью 10 млн динаров (26 млн дол.), а наручные часы из недрагоценных металлов заняли второе место с 4 млн динаров (10 млн дол.). Другие крепления, фурнитура для транспортных средств заняли третье место с 3 млн динаров (7,9 млн дол.).

Импорт

Что касается стоимости импорта, то она снизилась на 3% и достигла 440 миллионов динаров (1,1 миллиард долларов) в ноябре по сравнению с 453 миллионами динаров (1,2 миллиардов) за тот же месяц прошлого года. На 10 ведущих стран приходилось 70% стоимости импорта, а на остальные страны - 30%.

Китай занял первое место по импорту на общую сумму 57 миллионов динаров (151 миллион долларов). За ним следуют ОАЭ и Бразилия с объемом экспорта 45 миллионов (119 миллионов долларов) и 44 миллиона динаров (116 миллиона долларов), что ставит их на второе и третье места соответственно.

Неагломерированные железные руды и концентраты стали основным продуктом, импортированным в Бахрейн, общей стоимостью 50 миллионов динаров (132 миллиона долларов), а оксид алюминия был вторым с 34 миллионами динаров (90 миллионов долларов). Золотые слитки заняли третье место с объемом импорта 18 миллионов динаров (47 миллионов долларов).

Что касается торгового баланса, который рассматривается как разница между экспортом и импортом, то в ноябре 2022 года Бахрейн зафиксировал дефицит в размере 26 миллионов динаров (более 68 миллионов долларов) по сравнению с профицитом в 2 миллиона динаров (5 миллионов долларов), свидетельствуют данные Управления информации и электронного правительства.

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