Белоусов назвал срок восстановления роста реальной зарплаты 

27 дек. 22:23

Правительство РФ обеспокоено медленным восстановлением роста реальной заработной платы и будет решать эту задачу в 2023 году, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"У нас очень медленно восстанавливается рост реальной заработной платы. Это, в свою очередь, является оборотной стороной низкого уровня безработицы, платой за высокую занятость является очень медленный рост реальной заработной платы. <...> И второе - то, что у нас практически свернулось потребительское кредитование. Это был такой мощный фактор поддержки потребительского спроса, и сейчас он в силу ряда причин сошел на нет. Поэтому потребление - это серьезная проблема, и это задача, которую нам предстоит решать в 2023 году, но я уже говорил, что в 2023 году пик спада потребления мы прошли, теперь весь вопрос - как быстро это все будет восстанавливаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".