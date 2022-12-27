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РФ и Казахстан договорились о сотрудничестве в экспорте IT 

РФ и Казахстан договорились о сотрудничестве в экспорте IT 

Компании России и Казахстана договорились о реализации совместных проектов в области экспорта IT-услуг, информирует пресс-служба Министерства экономического развития РФ по итогам первого заседания подкомиссии по межрегиональному и приграничному сотрудничеству межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами. 
"Региональные компании с российской стороны заинтересованы в развитии сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, в экспорте IT-услуг и обмене опытом в области IT. Специалисты Минэкономразвития России готовы пригласить для взаимодействия экспертов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, другие заинтересованные ведомства и компании для наращивания взаимного сотрудничества с Казахстаном в IT-отрасли", - сказал замминистра Дмитрий Вольвач. 

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