РФ и Казахстан договорились о сотрудничестве в экспорте IT 

27 дек. 23:25

Компании России и Казахстана договорились о реализации совместных проектов в области экспорта IT-услуг, информирует пресс-служба Министерства экономического развития РФ по итогам первого заседания подкомиссии по межрегиональному и приграничному сотрудничеству межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами.

"Региональные компании с российской стороны заинтересованы в развитии сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, в экспорте IT-услуг и обмене опытом в области IT. Специалисты Минэкономразвития России готовы пригласить для взаимодействия экспертов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, другие заинтересованные ведомства и компании для наращивания взаимного сотрудничества с Казахстаном в IT-отрасли", - сказал замминистра Дмитрий Вольвач.