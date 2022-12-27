Из Ирана не выпустили семью легендарного футболиста, поддержавшего акции протеста

27 дек. 21:42

Семью легендарного иранского футболиста Али Даеи не выпустили из страны. Об этом пишут местные СМИ.

Бывший полузащитник сборной рассказал, что его жена и дочь собирались присоединиться к нему в отпуске в Дубае, однако самолет был перенаправлен, чтобы не выпустить их из страны.

Воздушное судно приземлилось на острове в Персидском заливе, а семью Даеи сняли с рейса без объяснения причин.

Али Даеи является вторым бомбардиром в истории сборных. В 2021 году его обошел португалец Криштиану Роналду, забивший на данный момент 118 голов. Ранее в этом году Али Даеи поддержал массовые протесты в Иране, которые охватили всю страну после гибели Махсы Амини.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.