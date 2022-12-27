РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Из Ирана не выпустили семью легендарного футболиста, поддержавшего акции протеста

Из Ирана не выпустили семью легендарного футболиста, поддержавшего акции протеста

Семью легендарного иранского футболиста Али Даеи не выпустили из страны. Об этом пишут местные СМИ.

Бывший полузащитник сборной рассказал, что его жена и дочь собирались присоединиться к нему в отпуске в Дубае, однако самолет был перенаправлен, чтобы не выпустить их из страны.

Воздушное судно приземлилось на острове в Персидском заливе, а семью Даеи сняли с рейса без объяснения причин.

Али Даеи является вторым бомбардиром в истории сборных. В 2021 году его обошел португалец Криштиану Роналду, забивший на данный момент 118 голов. Ранее в этом году Али Даеи поддержал массовые протесты в Иране, которые охватили всю страну после гибели Махсы Амини.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.

1210 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version