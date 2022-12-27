В Павлодаре заработает геологический музей

27 дек. 22:05

В Павлодаре, в Доме инвесторов, 29 декабря пройдет презентация геологического музея. Об этом информирует пресс-служба павлодарского дома географии.

"Посетители музея смогут увидеть около 370 геологических образцов: минералов, руд, горных пород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на экспозиции будет представлена мономинеральная роговая обманка. Интересны пегматиты - прорастание микроклина кварцем и раухтопазом, а также бирбириты, железо-кремниевые породы с включениями кобальта и опала. Также есть яшма, малахиты, азуриты, кристаллы кварца, раухтопаза и многое другое. «В отдельную тему выделены инопланетные материалы: фрагменты метеоритов, тектитов, а также образец астероида, смешанного с грунтом нашей планеты. Есть в музее место для баянаульских вулканических бомб», - цитирует релиз Sputnik Казахстан.