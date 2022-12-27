Число самозанятых в КЧР выросло вдвое

27 дек. 21:25

Более 10 тыс человек зарегистрировались в Карачаево-Черкесии в качестве самозанятых в 2022 году, информирует региональный центр "Мой бизнес".

Уточняется, что этот показатель более чем в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года.

"В целях предоставления возможности гражданам республики ведения предпринимательской деятельности в наиболее комфортных условиях и выбора максимально удобной системы налогообложения, на территории КЧР был принят специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", благодаря которому к концу 2022 года 15 116 человек открыли свое дело и зарегистрировались в качестве самозанятых граждан. Таким образом, только за 2022 год зарегистрировалось 10 348 самозанятых, что на 217 % больше, чем в 2021 году, в котором количество самозанятых составляло 4 768 человек", - говорится в сообщении.