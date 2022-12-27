В Германии объявили о завершении пандемии коронавируса

27 дек. 21:33

Пандемия коронавируса COVID-19 в Германии подошла к концу. Об этом заявил руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен, который входит в совет по коронавируса при федеральном правительстве Германии.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - приводит его слова Tagesspiegel.

Вирусолог отметил, что весной 2023 года иммунитет к COVID-19 у граждан страны будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

Дроссен допустил, что ситуация может измениться в случае мутационного скачка, однако такой сценарий, по его мнению, на данный момент маловероятен.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 657 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.