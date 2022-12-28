Индия укрепляется в Центральной Азии

Геополитические сдвиги уходящего года повлияли на отношения между Индией и странами Центральной Азии. От экономики до вопросов безопасности у пяти центральноазиатских государств и Нью-Дели оказалось много точек соприкосновения, а интерес к укреплению партнерства усилился. Каким был 2022 год для Индии и Центральной Азии и каковы в целом перспективы дальнейшего углубления отношений?

В 2022 году Индия и страны Центральной Азии отмечают 30-летие установления дипломатических связей. После развала СССР Индия одной из первых признала независимость Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В начале этого года лидеры всех пяти государств были приглашены на первый в истории саммит Индия - Центральная Азия. Тогда премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что ”Центральная Азия занимает ключевое место в индийском видении целостного и стабильного соседства”.

Индия активизировала присутствие в регионе как на фоне стремления составить конкуренцию Китаю, так и ввиду необходимости обеспечения интересов безопасности, в том числе и энергетической. Были созданы такие платформы как Деловой совет Индия - Центральная Азия и Группа развития Индия - Центральная Азия, а в 2021 году Индия открыла кредитную линию на миллиард долларов для продвижения инфраструктурных, энергетических и сельскохозяйственных проектов совместно с центральноазиатскими государствами.

Одним из основных аспектов сотрудничества в этом году осталась безопасность. 6 декабря руководители советов безопасности Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана (Туркменистан был представлен послом страны в Индии) приняли участие в первом Саммите национальных советников по безопасности Индия-Центральная Азия, состоявшемся в Нью-Дели. В ходе саммита в первую очередь была подчеркнута необходимость стабилизации ситуации вокруг Афганистана и поддержки территориальной целостности государств.

Что касается борьбы с террористическими угрозами, то в этом направлении Индия и Таджикистан, в частности, сотрудничают на протяжении многих лет в формате Совместной рабочей группы, очередное онлайн-заседание которой состоялось 13 сентября. Во время встречи представители министерств иностранных дел обязались, в том числе усилить обеспечение кибербезопасности и ужесточить контроль за оборотом наркотических веществ. Однако вопросами безопасности сотрудничество между Индией и Таджикистаном не ограничивается, поскольку обе страны связывают глубокие исторические, культурные и лингвистические связи. Именно Таджикистан в свое время поддержал вступление Индии в ШОС, полноправным членом которой страна стала в 2017 году. Индия - важный экономический партнер Таджикистана: индийские фармацевтические товары, в частности, составляют четверть таджикского рынка. Текущий год также был отмечен сотрудничеством в сфере инфраструктурных проектов. Строительство автомагистрали ”Душанбе-Чортут” в рамках индийского инвестиционного проекта близится к завершению спустя два года после начала строительства. В ноябре представители банковских систем Индии и Таджикистана договорились об укреплении сотрудничества и обсудили возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. Возвращаясь к сфере безопасности, стоит отметить, что не только Таджикистан является партнером Нью-Дели в данной области. В октябре Индия провела совместные антитеррористические учения ”Манесар-антитеррор-2022” с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном.

С Узбекистаном Индию связывают тесные экономические и торговые отношения. По словам министра торговли и промышленности Индии, Пиюша Гояла, торговый оборот между странами за 2021-2022 годы вырос на 38,5%. В сентябре премьер-министр Моди и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели встречу на полях саммита ШОС в Самарканде, обсудив широкий спектр вопросов от торговли до культурных обменов. Что касается сферы образования, в новом учебном году Узбекистан обеспечил две тысячи мест в своих медицинских образовательных учреждениях для студентов из Индии, ранее обучавшихся на Украине. Индия, в свою очередь, представила Узбекистану кредитную линию на $40 млн на закупку индийского военного оборудования.

С Казахстаном Индия также поддерживает тесные взаимоотношения. 15 декабря начались совместные военные учения KazInd 2022 в индийском штате Мегхалая, которые продлятся до 28 декабря. Однако сферой безопасности индийско-казахстанские отношения не ограничиваются. На прошлой неделе президент Национальной ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ Казахстана Казыбек Шайх подтвердил, что в марте следующего года центральноазиатская республика примет выставку индийских товаров с целью их продвижения среди стран СНГ. Виджай Калантри, председатель Всемирного торгового центра в Мумбаи уверен, что в следующие несколько лет товарооборот в $500 млн будет увеличен как минимум в два раза, в том числе и за счет создания новой цифровой платформы для продвижения онлайн-торговли. Для облегчения бизнес-контактов и дальнейшего укрепления экономических связей в начале июля текущего года Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Индии.

Туркменистан - важный для Индии партнер в сфере энергетического сотрудничества. В случае завершения перспективного, но сопряженного с рядом трудностей трубопровода ТАПИ, Туркменистан сможет экспортировать в Индию 33 млрд кубометров газа в год. В ходе апрельского визита в Туркменистан бывший президент Индии Рам Натх Ковинд подчеркнул важность газопровода и готовность обеспечивать его безопасность, а также решение технических вопросов. Помимо сотрудничества в сфере энергетики, у стран также есть возможность развивать взаимодействие между портами Чабахар (порт в Иране, часть которого находится в управлении Индии) и Туркменбаши, а также в рамках международного торгового коридора ”Север-Юг”.

Для Киргизии этот год с точки зрения отношений с Индией был, в первую очередь, отмечен взаимодействием в сфере безопасности. При этом Секретарь Совбеза Киргизии Марат Имануклов в интервью изданию Wion назвал Индию ”надежным партнером в регионе", c которым у Киргизии исторические отношения, в том числе в сфере военно-промышленного сотрудничества, транспорта и туризма. Что касается туризма, то 29 декабря, в частности, из Киргизии в Гоа отправится первый чартерный рейс.

Начав год историческим двусторонним саммитом и завершая его встречей глав советов безопасности, Индия и Центральная Азия активно продвигают отношения, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. По итогам уходящего года очевидно, что потенциал развития связей не ограничивается исключительно сферой безопасности, как то было до недавнего времени, а охватывает такие области как торговля, инфраструктура, туризм и энергетика. С учетом открывающихся возможностей, в том числе в рамках ШОС и торгового коридора ”Север-Юг”, Индия и все пять государств Центральной Азии заинтересованы в укреплении взаимовыгодного партнерства.