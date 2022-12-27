Лавров и Микдад обсудили вопросы комплексного урегулирования в Сирии

27 дек. 20:50

Во вторник, 27 декабря, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Сирии Сергея Лаврова и Фейсала Микдада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Главными темами переговоров стали развитие ситуации в Сирии и вопросы продвижения комплексного политического урегулирования в этой стране. В частности, стороны дали высокую оценку итогам 19-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате, прошедшей 22-23 ноября в Казахстане.

В ведомстве рассказали, что в ходе беседы была отмечена необходимость международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта. "Проведен детальный обмен мнениями о ходе выполнения резолюции 2642 СБ ООН, предусматривающей поддержку проектов восстановления объектов социально-экономической инфраструктуры Сирии", - сказано в заявлении.

Руководители внешнеполитических ведомств также подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесной координации по данному вопросу.

Помимо этого, Лавров и Микдад поговорили о практических вопросах дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Сирией.