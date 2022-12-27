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Минфин: пополнение ФНБ в юанях может начаться уже в январе

Минфин: пополнение ФНБ в юанях может начаться уже в январе

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при благоприятной конъюнктуре Фонд национального благосостояния (ФНБ) могут начать пополнять уже в январе 2023 года, в том числе в юанях, в эфире телеканала "Россия-24". 
  
"Посмотрим какая ситуация будет в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе в юанях", - сказал министр. 

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