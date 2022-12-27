Минфин: пополнение ФНБ в юанях может начаться уже в январе

27 дек. 21:00

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при благоприятной конъюнктуре Фонд национального благосостояния (ФНБ) могут начать пополнять уже в январе 2023 года, в том числе в юанях, в эфире телеканала "Россия-24".



"Посмотрим какая ситуация будет в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе в юанях", - сказал министр.