Белоусов: проблемы пандемии остаются в мировой повестке 

27 дек. 21:15

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о том, что климатические, продовольственные и пандемийные проблемы остаются в мировой повестке.

"Никто никуда не убирал климатическую повестку и климатические проблемы, никто никуда не убирал продовольственную повестку, никто не убирал пандемийные волны и так далее. <…> Это все происходит, это нас тоже касается, мы же часть мировой экономики", - сказал первый вице-премьер.