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Белоусов: проблемы пандемии остаются в мировой повестке 

Белоусов: проблемы пандемии остаются в мировой повестке 

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о том, что климатические, продовольственные и пандемийные проблемы остаются в мировой повестке. 
"Никто никуда не убирал климатическую повестку и климатические проблемы, никто никуда не убирал продовольственную повестку, никто не убирал пандемийные волны и так далее. <…> Это все происходит, это нас тоже касается, мы же часть мировой экономики", - сказал первый вице-премьер.

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