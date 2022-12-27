Грузия может начать выпуск БЛА через несколько месяцев 

27 дек. 17:05

Грузия совместно с Польшей через несколько месяцев планирует выпустить первый беспилотный летательный аппарат (БЛА), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с отчетом о проделанной работе правительства за 2022 год.

"Вместе с польской компанией мы начинаем производство дронов. Производство дронов начнется через несколько месяцев. Наша страна сможет производить несколько тысяч дронов", - сказал он.

Далее Гарибашвили добавил, что республика сотрудничает с израильской компанией Rafael для усиления противовоздушной обороны. Кооперация подразумевает модернизацию уже существующих систем, а также закупку новых.

Ранее сообщалось, что в ноябре текущего года стало известно, что польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр "Дельта" создали совместное предприятие "Дельта - ВБ", которое будет выпускать беспилотные летательные аппараты.