В КЧР стартует догазификация 

27 дек. 18:05

Догазификацию 3,5 тыс домов без привлечения средств населения планируется провести в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2023 году, сообщил глава республики Рашид Темрезов по итогам заседания федерального штаба по газификации.

"Сегодня газовая инфраструктура уже доведена до 2 913 домовладений, что составляет 123% от плана реализации на 2021-2022 годы, при этом создана техническая возможность для подключения еще 2 988 домовладений. На 2023 год мы запланировали догазификацию еще 3 500 домовладений", - сообщил он.

Темрезов отметил, что в регионе также действует программа "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", предусматривающая компенсацию затрат, связанных с приобретением газоиспользующего оборудования.