В СКФО установили 17,5 тыс «умных» счетчиков с начала года       

27 дек. 20:15

Энергетики за 11 месяцев этого года установили в республиках СКФО около 17,5 тыс интеллектуальных приборов учёта, информирует пресс-служба «Россети Северный Кавказ».

Сообщается, что в домах Северной Осетии появилось 5,1 тысячи «умных» счётчиков. В Кабардино-Балкарии специалисты смонтировали 3,9 тыс интеллектуальных приборов учёта и модернизировали 54 км линий электропередачи (ЛЭП). В Чечне энергетики внедрили 2,8 тыс точек учета и реконструировали более 356 км ЛЭП. В Карачаево-Черкесии установили 2,3 тыс счетчиков и модернизировали 21 км ЛЭП, в Ингушетии - 2,2 тыс счетчиков и 30 км ЛЭП. В Дагестане появилось 1,1 тыс современных приборов учёта.

В целом по программе снижения потерь (с осени 2020 по декабрь 2022 года) группа «Россети Северный Кавказ» суммарно установила около 122 тыс интеллектуальных приборов учета и реконструировала около 1,3 тыс км ЛЭП.