Новых резидентов ждут на курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии 

27 дек. 20:30

Инвесторов приглашают открыть бизнес на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, проинформировали в пресс-службе госкорпорации «Кавказ.РФ». На Поляне Азау осталось всего два свободных участка для резидентов. Их общая площадь составляет 4,8 га. Там разрешено строить гостиницы, кафе, рестораны и спортивные объекты. Управляющая курортом компания рассчитывает, что инвесторы создадут 650 мест размещения и благоустроят территорию.

«Требования к застройке каждого участка прописаны. Важно, чтобы всё было в едином стиле, разработанном в этом году. Ознакомиться со всеми деталями можно на нашем сайте», – сказал гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.