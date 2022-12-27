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Иран делает ставку на тепловые электростанции

Press TV
Иран делает ставку на тепловые электростанции

Правительство Ирана планирует повысить генерирующую мощность тепловых электростанций в стране на 10 ГВт при помощи частных инвесторов, сообщил официальный представитель иранской холдинговой компании тепловых электростанций Алиреза Насроллахи. Press TV отмечает, что при поддержке государства в восьми областях страны будут построены электростанции комбинированного цикла класса F общей мощностью до 5 ГВт.

"Проекты строительства электростанций класса F общей мощностью 5 гВт будут реализованы частным сектором по рекомендации правительства. Соответственно, перед нами открывается перспектива строительства в стране электростанций класса F суммарной мощностью 10 гВт", - сказал Насроллахи.

Первая государственная тепловая электростанция класса F уже введена в эксплуатацию в рамках планов Ирана по увеличению производства электроэнергии на основе природного газа. ТЭС расположена в Хенгаме в южной иранской провинции Хормозган. Это часть более крупного проекта, возглавляемого MAPNA Group - крупнейшего в Иране подрядчика по проектированию, закупкам и строительству электростанций.

На электростанции установлены две газовые турбины класса F мощностью 307 МВт, которые, по словам Насроллахи, уже введены в эксплуатацию, и парогенераторная установка мощностью 292 МВт (общая мощность - 906 МВт, КПД - 58%).

Вторая электростанция, расположенная в области Эндимешк провинции Хузестан, находится в стадии реализации, ее энергоблок будет введен в эксплуатацию этой зимой.

Проект третьей электростанции комбинированного цикла реализуется в Бенабе на северо-западе Ирана, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию энергоблок.

Еще одна электростанция комбинированного цикла строится в Ахвазе.

По словам Насроллахи, электростанции класса F потребляют значительно меньше воды. Раньше КПД электростанций комбинированного цикла класса Е составлял около 50%, а модернизированная версия газовой турбины производила от 160 до 200 МВт электроэнергии.

С введением газовых турбин класса F КПД увеличился до 58%, а производственная мощность каждой турбины достигла 300 МВт.

MAPNA - крупнейший подрядчик в Иране по строительству паровых, газовых, парогазовых и возобновляемых электростанций - занималась реализацией крупных проектов на Ближнем Востоке и за его пределами.

По словам генерального директора MAPNA Group Аббаса Алиабади, подрядчик построил более 5 ГВт тепловых электростанций по всему миру, а также запустил производство турбин на водородном топливе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Иран в июне, заявив, что возможности MAPNA Group произвели на него впечатление. Во время визита было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве между двумя странами в нефтяной, нефтехимической и экономической сферах сроком на 20 лет.

В октябре информационное агентство Shana сообщило, что Иран подписал экспортное соглашение о поставке в Россию 40 газовых турбин.

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