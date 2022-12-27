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Черкесск и югоосетинский Цхинвал стали городами-побратимами

Черкесск и югоосетинский Цхинвал стали городами-побратимами

Черкесск стал городом-побратимом столицы Южной Осетии Цхинвала, - сообщил в своем Telegram-канале глава столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Алексей Баскаев.

Договор о сотрудничестве и побратимстве подписали мэр Цхинвала Гено Каджаев и глава муниципального образования Черкесска Валерий Дедук. Он предполагает обмен опытом местного самоуправления, культурные и туристические связи, а "первой ласточкой" станут взаимные гастроли творческих коллективов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Цхинвал планирует стать побратимом еще и с несколькими городами Крыма. Это позволит городу отправлять на отдых детей – югоосетинских на Черное море, а крымских – в горы.

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