Дело бывшего премьера Северной Осетии передано в суд

27 дек. 19:52

Уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Северной Осетии Сергея Такоева и ряда членов правительства региона передано в суд. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей органов исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева, Алана Диамбекова, Мадины Икаевой, Казбека Фидарова и Заурбека Цогоева", - сказано в заявлении.

По делу также проходят сотрудники ОАО "Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования" Аида Габараева и Олег Габуев, передает "Интерфакс".

Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере, с использованием служебного положения). По данным следствия, с 2012 года по 2014 год онт, используя свои служебные полномочия, обеспечили заключение госконтракта о приобретении имущества завода автомобильного и тракторного электрооборудования по завышенной цене на сумму 180 млн рублей.