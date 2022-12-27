РФ приняла ответные меры на введение потолка цен российскую нефть

27 дек. 19:20

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также Путин ввел запрет на поставку нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Кроме того, президент будет давать специальное разрешение на поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен.

Напомним, 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.