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РФ приняла ответные меры на введение потолка цен российскую нефть

РФ приняла ответные меры на введение потолка цен российскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также Путин ввел запрет на поставку нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Кроме того, президент будет давать специальное разрешение на поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен.

Напомним, 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

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