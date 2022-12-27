Европарламент в случае смерти Саакашвили откажет Грузии в присоединении к ЕС

27 дек. 18:59

Европарламент (ЕП) не одобрит заявку Грузии на вхождение в состав Европейский союз, если бывший президент страны Михаил Саакашвили умрет в тюрьме. Об этом заявил сегодня на своих страницах в социальных сетях польский депутат ЕП Яцек Сариуш-Вольский, представляющий ведущую фракцию законодательного органа - Европейскую народную партию.

"Параллели между Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС принципиально императивны! Оба неразделимы", - поведал Сариуш-Вольский.

Депутат отметил, что ЕП никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если экс-глава государства умрет в тюрьме.

Напомним, в октябре 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован и помещен в тюрьму в Рустави, где он впоследствии объявил голодовку. После того, как у экс-главы государства ухудшилось здоровье, его перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

Эксперты неправительственной организации "Эмпатия" обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. Они отмечают, что у Саакашвили диагностировано десять диагнозов, которые не совместимы с тюремным заключением. При этом власти Грузии считают, что бывший президент Саакашвили симулирует и зачастую сам наносит себе вред, чтобы требовать выезда за границу и избежать тюремного срока.