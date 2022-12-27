В ЕАБР отметили рост инвестиций в Узбекистан

27 дек. 19:08

Объем российских инвестиций в Узбекистане за последние шесть лет вырос в 2,1 раза, - следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР) "Мониторинг взаимных инвестиций" за 2022 год.

Основным инвестором в СНГ является Россия – ее доля прямых инвестиций в этом году составила 79,2%. На втором и третьем местах Казахстан и Азербайджан – их удельный вес составляет 9,5% и 8,4% соответственно, - передает Sputnik Узбекистан.

Также почти вдвое выросли полученные республикой инвестиции от государств СНГ в целом. Специалисты ЕАБР связывают это с улучшением инвестиционного климата и развитие экономики республики.

В основном страны СНГ вкладывали капиталы в сферы добычи нефти и природного газа, металлических руд, а также работу сухопутного и трубопроводного транспорта, - говорится в докладе.