Горнолыжные трассы Красной Поляны не справляются с наплывом отдыхающих

27 дек. 18:52

В пресс-службе сочинского курорта Красная Поляна сообщили, что из-за большого количества отдыхающих приходится ежедневно приостанавливать продажу ски-пассов.

Среди трех горнолыжных курортов работает только зона Цирка-2, остальные трассы не открывают из-за слишком теплой погоды, поскольку они работают только при температуре ниже -3, - пояснили в пресс-службе курорта, передает портал Юга.ру.

"Если вы хотите покататься, приезжайте к самому открытию, когда продажи еще открыты, а очереди не такие большие, как днем", - посоветовали в пресс-службе.

Любопытно, что по данным метеорологов, снега и мороза в горах Сочи не ожидается до 5 января.