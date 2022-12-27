Туркменское судно может быть причастно к загрязнению акватории Волги

27 дек. 18:39

Туркменское судно Magtymguly, приписанное к порту Туркменбаши, проверяется на причастность к загрязнению акватории Волги в районе центрального грузового порта на площади 1,6 тыс кв м, - сообщает управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"Загрязнение водного объекта установлено в районе судна c названием Magtymguly, находящегося в акватории центрального грузового порта Астрахани. Протяженность загрязнения вдоль набережной Волги от судна составила свыше двух километров, общая площадь загрязнения - 1 тыс. 632 кв. метра", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Забором и анализом проб воды занимаются специалисты ФГБУ "Севкасптехмордирекция", по факту загрязнения проводится административное расследование, по результатам которого будет рассчитан вред, причиненный реке.