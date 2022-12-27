На время новогодних праздников в Дагестане заработают оперштабы

27 дек. 18:12

Органы исполнительной власти Дагестана на местах усилят меры безопасности во время новогодних праздников: такое поручение дал глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба главы республики.

"В ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Дагестане главой республики Сергеем Меликовым на местах рекомендовано организовать оперативные штабы по своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в регионе в период праздников", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Все места массового скопления людей и стратегические объекты перепроверят с точки зрения безопасности. "Я требую, чтобы в течение ближайших дней главы городов и районов лично убедились в качестве проведенной в этом направлении работы и письменно доложили о её результатах", - подчеркнул Меликов, поручив Совету безопасности республики провести проверку антитеррористической защищенности всех социальных объектов, и прежде всего - образовательных учреждений.

Вопросы безопасности во взаимодействии с органами местного самоуправления возьмут на контроль МВД, Главное управление МЧС и Управление Росгвардии по Дагестану.