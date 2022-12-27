Гарибашвили сообщил о снижении безработицы в Грузии до беспрецедентного уровня

27 дек. 18:07

Уровень безработицы в Грузии в уходящем году достиг исторического минимума в 15,6% (или 250,7 тыс человек). Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Глава правительства подчеркнул, что в третьем квартале 2021 года уровень безработицы составлял 19,5%, что на 3,9% больше (или 60,1 тыс человек) показателя нынешнего года.

"Заявленная нами политика состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть бедность и сократить безработицу. Этим отличился третий квартал", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Он рассказал, что за два года, со второго квартала 2021 года по третий квартал 2022 года было создано 229 тыс новых рабочих мест, 209 тыс из которых заняты в негосударственном секторе.