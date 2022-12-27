Израиль полностью восстановил дипотношения с Турцией

27 дек. 17:58

Новый посол Израиля в Анкаре Ирит Лиллиан сегодня вручила верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, - сообщила администрация турецкого лидера в Twitter.

"Президент Турции принял сегодня в президентском комплексе верительные грамоты от нового посла Израиля Ирит Лиллиан", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Лиллиан ранее занимала должность временного поверенного в делах Израиля в Анкаре, теперь она стала первым после четырехлетнего перерыва послом еврейского государства в Турции после ее назначения в октябре.

Назначен и посол Турции в Тель-Авиве, им стал Шакир Озкан Торунлар, который в 2010-2013 гг. занимал должность генерального консула Турции в Иерусалиме.

Назначением и аккредитацией послов Анкара и Тель-Авив полностью восстановили дипломатические отношения.