АТОР: Дагестан показал 100% прирост туризма

27 дек. 17:47

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подвела итоги 2022 года в туризме, отметив, что внутренний организованный туризм в России вырос выше рынка.

Заметнее всего по итогам года увеличится поток отдыхающих в Дагестан (+100%), Москву (+57%), Крым и Петербург (по 32%). В целом туроператоры отправили по стране на 16% больше отдыхающих по сравнению с допандемийным 2019-м годом, - передает РИА Новости.

Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, обе столицы, Карелия, Урал, Сибирь, Калининградская область и Крым. Востребованы были и речные круизы.Чаще стали ездить россияне и за рубеж: по оценкам аналитиков, к концу 2022 года будет достигнут показатель в 9,4 млн поездок, что почти на четверть больше, чем год назад. В топ вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазия. Что касается въездного туризма, по итогам трех кварталов он сократился на 99,5% процента: зафиксировано всего 147 тыс прибытий иностранных путешественников, большинство из них - это граждане Германии, Турции и Ирана.