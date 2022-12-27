РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В МИД Азербайджана оценили текущие отношения с Ираном

В МИД Азербайджана оценили текущие отношения с Ираном

Между Азербайджаном и Ираном есть определенная напряженность. Об этом заявил на пресс-конференции 27 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. 

При этом он подчеркнул, что в последнее время на данном направлении был достигнут определенный прогресс. 

"Исполняются соглашения, достигнутые в экономической сфере. Если бы был задан вопрос, могли бы отношения между Ираном и Азербайджаном быть лучше в нынешней ситуации, ответ был бы да, конечно, могли бы", - сказал дипломат. 

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства также напомнил, что главным приоритетом внешней политики Азербайджана является развитие дружественного, взаимовыгодного сотрудничества с соседями. Баку никогда не был сторонником обострения этих отношений, добавил Байрамов.

1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version