В МИД Азербайджана оценили текущие отношения с Ираном

27 дек. 17:25

Между Азербайджаном и Ираном есть определенная напряженность. Об этом заявил на пресс-конференции 27 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

При этом он подчеркнул, что в последнее время на данном направлении был достигнут определенный прогресс.

"Исполняются соглашения, достигнутые в экономической сфере. Если бы был задан вопрос, могли бы отношения между Ираном и Азербайджаном быть лучше в нынешней ситуации, ответ был бы да, конечно, могли бы", - сказал дипломат.

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства также напомнил, что главным приоритетом внешней политики Азербайджана является развитие дружественного, взаимовыгодного сотрудничества с соседями. Баку никогда не был сторонником обострения этих отношений, добавил Байрамов.