Байрамов: у Азербайджана никогда не будет каких-либо контактов с Варданяном

27 дек. 17:04

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал, что Баку ведет контакты с населением Карабаха, каких-либо контактов с "госминистром" фейкового режима, созданного Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана, Рубеном Варданяном никогда не будет.

По словам Байрамова, с местным населением в Карабахе были и в дальнейшем будут контакты.

"Если будут оглашены имена представителей этнических армян в Карабахе, которые вступали в контакт с Азербайджаном, то на них может быть оказано давление с противоположной стороны. Контакты с представителями этнических армян в Карабахе были, однако их имена не оглашаются", - сказал министр на пресс-конференции, посвященной итогам года.