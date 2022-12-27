"Ленфильм" и "Узбекфильм" наладят сотрудничество

27 дек. 16:53

Киностудии "Узбекфильм" и "Ленфильм" подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно сообщению информационной служб Агентства кинематографии, студии будут сотрудничать в области локаций, оборудования и обучения кадрового персонала. Документ подписан в Москве генеральным директором киноконцерна "Узбекфильм" Баходыром Адыловым и генеральным директором киностудии "Ленфильм" Федором Щербаковым.

"Мы верим, что это соглашение подарит сторонам творческий настрой", - сообщил Щербаков. По его словам, совместно киностудии смогут заняться созданием фильмов-сказок для детей и подростков.