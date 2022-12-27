Суд постановил: Главпочтамт в Краснодаре будет отреставрирован

27 дек. 16:17

Арбитражный суд Москвы обязал АО "Почта России" отреставрировать фасад здания Главпочтамта в Краснодаре. Таким образом, суд удовлетворил иск администрации Краснодарского края, сообщает "РБК Кубань".

Здание, построенное в 1915 году, давно требовало проведения реставрационных работ. По данному факту "Почту России" уже привлекали к административной ответственности. В результате управление госохраны объектов культурного наследия обратилось в Арбитражный суд Москвы. Теперь "Почта России" обязана отремонтировать историческое здание.