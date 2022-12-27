Жизненно важные лекарства подорожали в России

27 дек. 16:03

Стоимость лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, за 11 месяцев этого года поднялась на 1,8%,сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

"Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на постоянной основе ведут мониторинг цен на жизненно важные препараты в аптеках медицинских организациях. В перечень вошли 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.