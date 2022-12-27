Азербайджан подвел дипломатические итоги года

27 дек. 16:00

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2022 года рассказал о дипломатических успехах Баку.

Прежде всего министр сообщил, что 2022 год стал знаменательным с точки зрения расширения представительства Азербайджана в странах мира. Количество дипломатических представительств Азербайджана за рубежом достигло 89, были учреждены посольства Азербайджана в Израиле и Албании, впервые назначены послы в Ватикане, Боснии и Герцеговине.

В уходящего году успешно развивались всесторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией. Также успешно расширялись отношения Азербайджана и России.

"Повестка дружбы и сотрудничества с Грузией, развивалась стабильно и позитивно. В 2022 году также были налажены интенсивные отношения с дружественными, братскими Азербайджану странами Центральной Азии”,- рассказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана констатировал, что прогресс в азербайджано-армянских отношениях получился ограниченным. Он напомним, что армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи, которая должна была недавно состояться в Москве. Министр указал на то, что в целом прогресс по проведенным встречам ограниченный, причиной этого он назвал неконструктивную позицию Армении.

Также Байрамов рассказал о масштабных работах в транспортно-коммуникационной сфере, о гуманитарных проектах. "За этот год мы можем отметить проведение в Баку заседания рабочей группы высокого уровня между Россией, Азербайджаном и Ираном. В течение текущего года Азербайджан также продолжал оказывать гуманитарную помощь. Я хотел бы отметить крупномасштабную гуманитарную помощь, оказанную Пакистану", - сообщил глава МИД.

Кроме того, продолжил министр, в течение 2022 года Азербайджан принимал активное участие в работе Организации тюркских государств(ОТГ). Организация выразила полную поддержку относительно открытия Зангезурского коридора, подчеркнул Байрамов.

"В этом году также продолжаются переговоры с Европейским Союзом по новым двусторонним соглашениям. Есть новые положительные результаты", - отметил министр.

Байрамов сообщил, что в начале 2023 года Азербайджаном будут выдвинуты новые иски против Армении в связи с нанесением ущерба окружающей среде, живой природе, эксплуатацией азербайджанских месторождений.

Азербайджан и Иран в рамках развития Зангезурского коридора начали строительство моста через реку Араз. Таким образом, у Азербайджана появится альтернативный путь из Зангилана в Нахчыван.

"Азербайджан – государство, которое проводит предельно независимую политику. Мы в любом случае будем продвигать наши национальные интересы", - подчеркнул Байрамов.

Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией, напомнил он. "Мы поднимаем этот вопрос во время переговоров и будем продолжать это делать", - сказал глава МИД Азербайджана.

Как отметил министр, Баку неоднократно заявлял о праве этнических армян в Карабахе на проживание в Азербайджане. Азербайджанская сторона открыта для ведения связанного с этим диалога, предпринимаются и будут предприниматься шаги в этом направлении.

Чье-либо целенаправленное вмешательство в этот вопрос является ударом по данному процессу. Азербайджан способен предотвратить это, подчеркнул Байрамов.

Он сообщил, что по вопросу эксплуатации месторождений в Карабахе, наряду с азербайджанскими специалистами, привлечены и международные эксперты, ведутся подсчеты. "Ведется работа в этом направлении, и имеющиеся факты являются составной частью межгосударственного иска Азербайджана к Армении", - поделился глава МИД Азербайджана.