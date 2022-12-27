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Песков: провокационные заявления секретаря Совбеза Армении не соответствуют действительности

Песков: провокационные заявления секретаря Совбеза Армении не соответствуют действительности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна как провокационные, такой комментарий он сделал в ответ на запрос News.am.

"Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее Армен Григорян заявил, что Россия якобы принуждает армянскую сторону предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану и "присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь".

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