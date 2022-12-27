Газовый баллон взорвался на поминках в Казахстане, есть раненые

27 дек. 15:36

Взрыв газового баллона произошел в жилом доме во время поминок в области Улытау, об этом пишут казахстанские СМИ.

ЧП случилось в поселке Жанаарка. Взрыв прогремел в бане у жилого дома, где в это время шли поминки. Была разрушена кровля на площади 100 кв м, началось возгорание, передает Sputnik Казахстан.

В результате пострадали 16 человек, 8 из них были госпитализированы, причем один находится в тяжелом состоянии. Остальные восемь человек отпущены домой после осмотра медиков.

По предварительной версии, причиной взрыва стало грубое нарушение техники безопасности: газовый баллон занесли с мороза внутрь и поставили отогреваться у отопительного прибора.