День солидарности азербайджанцев всего мира отметили в Ташкенте

27 дек. 15:51

В Ташкенте 26 декабря состоялось торжественное собрание по случаю грядущего Дня солидарности Азербайджанцев всего мира.

Праздничный вечер состоялся в Азербайджанском Культурном Центре имени Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана в Узбекистане, общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, науки, культуры и образования, преподаватели и студенты университетов, азербайджанской диаспоры, а также представители СМИ.

Были возложены цветы к памятнику Гейдара Алиева во дворе Культурного Центра, собравшиеся почтили его память.

Директор Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что солидарность соотечественников и их объединения вокруг идеи азербайджанства является одной из величайших исторических заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом.

Он напомнил, что День солидарности –праздник более 50 миллионов азербайджанцев, проживающих более чем в 70 странах мира.

Уходящий год был успешным для отношений Баку и Ташкента. Президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды за год посетил Узбекистан, вырос уровень стратегического партнерства между двумя странами. В Мирабадском районе Ташкента была открыта Аллея Гейдара Алиева, добавил Аббасов.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса журналистов за 2022 год, освещавших тематику Азербайджана в Узбекистане в различных номинациях.

Завершился вечер праздничным концертом, подготовленный Азербайджанским Культурным Центром. Прозвучали азербайджанские песни в исполнении Вахида Алиева, Фатимы Искендеровой, Рано Азизовой, также песни исполнили узбекские певцы Темур Рахманов, Азиз Мадумаров. Участники танцевального ансамбля «Азербайджанские гызлары имени Кайкеб Алиевой» выступили перед собравшимися с национальным танцами.