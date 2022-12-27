Стратегия повышения финансовой грамотности до 2030 года создается в России

27 дек. 16:33

Министерство финансов и Банк России до конца I квартала будущего года разработают стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, такое решение приняла Межведомственная координационная комиссия (МВКК) по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы, говорится на сайте Минфина.

"Документ будет нацелен на более эффективное использование гражданами возможностей финансового рынка и снижение рисков, связанных с финансовым мошенничеством", - сказано в сообщении.

По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в уходящем году завершилось внедрение финансовой грамотности в стандарты общего образования, преподавание этого предмета уже охватило 20 млн учащихся школ, колледжей и вузов.

Члены комиссии договорились сосредоточить усилия на улучшении финансовой грамотности людей с невысокими доходами и возрастных мужчин и женщин - они наиболее уязвимы к рискам финансового мошенничества.