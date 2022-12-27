Сильный снегопад и гололед ожидаются ближайшей ночью в Подмосковье

27 дек. 14:34

МЧС РФ по Московской области предупреждает жителей региона о сильном снегопаде и гололедице в ночь на среду.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением атмосферного фронта по Московской области в период с 21:00 27 декабря до 10:00 28 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах - сильная гололедица. Местами - снежные заносы», - сообщает пресс-служба МЧС.

Жителей региона, особенно автомобилистов, просят соблюдать осторожность.