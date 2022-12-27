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Дипломаты вручили подарки детям русских сел в Армении

Дипломаты вручили подарки детям русских сел в Армении

Российские дипломаты передали новогодние подарки детям русских сел в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома в Ереване.

"Представители посольства России и Россотрудничества в Армении посетили русские (молоканские) села Фиолетово и Лермонтово и передали новогодние подарки детям, а школьным библиотекам - книги", - сказано в сообщении.

Отмечается, что глава Русского дома Вадим Фефилов вручил сертификаты и призы победителям Этнографического диктанта-2022, который прошел в Фиолетово при участии замглавы Россотрудничества Дмитрия Поликанова.

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