Жителей казахстанского города испугал громкий взрыв

27 дек. 14:13

В Усть-Каменогорске жители нескольких районов услышали звуки взрыва, после чего стали делать предположения, делиться информацией в соцсетях и искать ее в СМИ.

Как сообщили в ДЧС Восточно-Казахстанской области, взрывные работы проводились в пригородном поселке Касыма Кайсенова. Данную информацию подтвердили в администрации Уланского района.

"Да, работы велись на местном каменном карьере. Нас об этом предупреждали заранее. Никаких непредвиденных ситуаций не происходило", - отметили в УЧС района.

Стоит добавить, что взрывными работами занималось ТОО "Kaz Explo Service", они были запланированы с 13:00 до 17:00 по местному времени.