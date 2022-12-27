"Красная Поляна" отказывает туристам в ски-пассах из-за загруженности трасс

27 дек. 13:49

Покататься на лыжах на курорте "Красная Поляна" в горах Сочи сегодня смогут не все, из-за большого количества туристов продажа ски-пассов приостановлена.

"Друзья, на сегодня, 27 декабря, мы завершили продажу однодневных спортивных ски-пассов. Число гостей в горной долине "Цирк-2" и на трассах достигло максимума", - информирует пресс-служба курорта.

Отмечается, что курорт пока не может открыть другие трассы. "Пушки системы искусственного оснежения работают при температуре ниже минус 3, в горах стоит теплая погода без снегопадов. Мы вместе с вами ждем снег", - пояснили на курорте.

Зимний сезон на "Красной Поляне" стартовал 23 декабря.