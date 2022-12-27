Тегеран анонсировал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

27 дек. 13:38

Иран подпишет соглашение с Евразийским экономическим союзом о свободной торговле 18 января 2023 года, сообщил официальный представитель Минпромторга ИРИ Омид Галибаф.

"18 января 2023 года будет пописано соглашение с ЕАЭС о свободной торговле", цитирует его агентство ISNA.

По словам Галибафа, сейчас Тегеран обменивается товарами с союзом на основе соглашения о преференциальной торговле. ЕАЭС также предоставил тарифные льготы для 500 видов иранских товаров, в то время как Иран внес в список 400 видов товаров союза.