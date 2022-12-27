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Аэропорт Тбилиси вернулся к штатной работе после тумана

Аэропорт Тбилиси вернулся к штатной работе после тумана

Тбилисский международный аэропорт возобновил штатную работу после сильного тумана.

"Туман частично рассеялся. Он еще сохраняется, однако видимость значительно улучшилась. Аэропорт стал без проблем обслуживать рейсы. Недавно в Тбилиси приземлились самолеты из Шарджи, Кувейта", - сообщили в пресс-службе TAV Georgia, владеющей тбилисским и батумским аэропортами.

Ранее во вторник авиагавань в Тбилиси не могла принимать самолеты из-за сильного тумана. Рейс из Ташкента в итоге приземлиться в Сочи, Два самолет из Дубая приземлились в Баку. Авиакомпании Turkish Airlines и Azerbaijan Airlines отложили выполнение своих рейсов в Тбилиси из-за непогоды.

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