Путин, Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне провели трехстороннюю встречу на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом российский лидер упомянул сегодня на переговорах с главой армянского правительства.

"Но мы с Вами еще вчера начали, и удалось втроем поговорить: конечно, главный вопрос - это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом", - приводит слова главы российского государства сайт Кремля.

Путин также напомнил о прошедшем недавно заседании российско-армянской межправкомиссии и о том, что за десять месяцев 2022 года рост товарооборота составил 73%, показав хороший результат.

"Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях", - отметил президент РФ.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, темой номер один на неформальной трехсторонней встрече наверняка была ситуация вокруг Лачинского коридора.

"Разумеется, лидеры трех стран наверняка обсуждали в целом урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, выполнение Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года и последующих договоренностей. Я думаю, российский президент постарался использовать такую возможность для того, чтобы еще раз конструктивно повлиять на Ереван с целью сподвигнуть его на занятие более адекватной позиции", - прежде всего сказал он.

"Это действительно важно, особенно на фоне тех откровенно не дружественных Москве заявлений, которые несколько дней назад делал и сам Никол Пашинян, и спикер армянского парламента Ален Симонян, и министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Риторика высшего руководства Армении не соответствует дипломатической этике и принципам взаимоотношений между Москвой и Ереваном. Поэтому все эти вопросы накануне и сегодня пришлось регулировать Владимиром Путину. Насколько успешной оказалась попытка сделать Пашиняна более конструктивно настроенным и адекватным к восприятию реалий, говорить пока тяжело", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Эксперт обратил внимание, что к концу года Армения сорвала выполнение всех своих обязательств по всем документам. "Ничего не выполнено, идут постоянные проволочки в мирных переговорах, провокации и вооруженные вылазки на земле, Ереван демонстрирует политически неадекватное поведение и стремится опереться на западные страны. Мы наблюдаем визиты в Армению лидеров западных спецслужб – директора ЦРУ и директора MI6. Подобного рода визиты неслучайны, на них вырабатывалась какая-то линия координации между западными центрами влияния и Ереваном для того, чтобы сподвигнуть Армению демонстрировать равноудаленность, в том числе от Москвы", - напомнил он.

"Все это внушает определенные опасения относительно целей и перспектив политики Армении в 2023 году. Мирный договор не согласован. Армения пытается ввести в игру такие деструктивные силы, как Франция, ОБСЕ и наблюдательная миссия Евросоюза. Мы видим все чаще и чаще призывы Еревана к вводу в регион иностранных военных контингентов. Это уже обсуждается и в политическом истеблишменте Армении, и в кругах армянских политологов – опасная тенденция, ничего хорошего из этого не выйдет, а лишь подогреет амбиции Еревана к деструктивному поведению и провоцированию новой войны с Азербайджаном", - заключил Игорь Коротченко.