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Сенат Узбекистана принял бюджет на 2023 год

Сенат Узбекистана принял бюджет на 2023 год

Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил принятый Законодательной (нижней) палатой законопроект о госбюджете на будущий год, такое сообщение распространила его пресс-служба.

В нем говорится, что на 36-м пленарном заседании Сената обсуждался закон "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год", который устанавливает сводные параметры консолидированного бюджета страны на будущий год, а также бюджетные ориентиры на 2024-2025 годы.

"Данный закон одобрен членами Сената", - поясняется в сообщении.

Параметры госбюджета на будущий год рассчитывались исходя из оценки темпов роста ВВП в 5,3%. Предполагается, что доходы консолидированного бюджета Узбекистана в 2023 году составят 310,7 трлн сумов, расходы - 343,2 трлн сумов.

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