Главный диетолог России рассказал, что можно есть на Новый год

27 дек. 12:42

За новогодним столом не стоит отказывать себе в тех или иных блюдах, главное - соблюдать меру, считает главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

"Я опять повторяю: на Новый год - никаких ограничений. Что хочется, то и есть, имея чувство меры. Попробовать интересное, получить новые вкусовые ощущения - это же часть нашей культуры, часть нашей жизни. Мы ждем этот день, мы хотим его отметить, позвать друзей. Поэтому не надо себя ограничивать на Новый год, только в количестве", - заявил Тутельян.

По словам диетолога, в новогоднюю ночь обязательно поднять бокал шампанского, но только один. Кроме того, игристый напиток не рекомендуется выпивать быстро, удовольствие лучше растянуть.

Врач отметил, что людям с проблемами со здоровьем и беременным женщинам лучше отказаться от шампанского даже в Новый год.