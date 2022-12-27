РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главный диетолог России рассказал, что можно есть на Новый год

Главный диетолог России рассказал, что можно есть на Новый год

За новогодним столом не стоит отказывать себе в тех или иных блюдах, главное - соблюдать меру, считает главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

"Я опять повторяю: на Новый год - никаких ограничений. Что хочется, то и есть, имея чувство меры. Попробовать интересное, получить новые вкусовые ощущения - это же часть нашей культуры, часть нашей жизни. Мы ждем этот день, мы хотим его отметить, позвать друзей. Поэтому не надо себя ограничивать на Новый год, только в количестве", - заявил Тутельян.

По словам диетолога, в новогоднюю ночь обязательно поднять бокал шампанского, но только один. Кроме того, игристый напиток не рекомендуется выпивать быстро, удовольствие лучше растянуть.

Врач отметил, что людям с проблемами со здоровьем и беременным женщинам лучше отказаться от шампанского даже в Новый год.

1395 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version